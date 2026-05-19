Le ciliege nel Meridione
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SOLUZIONE: CERASE
Perché la soluzione è Cerase? Le cerase sono i frutti maturi delle ciliege che crescono nel Meridione, regione caratterizzata da un clima favorevole alla coltivazione di questi alberi. Questi frutti rossi e dolci sono molto apprezzati per il loro sapore intenso e per le loro proprietà benefiche, che rendono le cerase un elemento tradizionale delle tavole meridionali. La loro raccolta avviene in un periodo preciso dell’anno, segnando un momento importante nelle abitudini agricole locali.
Le ciliege nel Meridione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cerase
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le ciliege nel Meridione
- Risposta: CERASE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
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