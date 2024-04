La Soluzione ♚ Meridione

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Meridione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SUD

Curiosità su Meridione: Cardinali, è opposto al nord e perpendicolare a est e ovest. è sinonimo di "meridione" e "mezzogiorno". è la direzione a destra dell'osservatore orientato verso... Il sud è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto al nord e perpendicolare a est e ovest. È sinonimo di "meridione" e "mezzogiorno". È la direzione a destra dell'osservatore orientato verso est e a sinistra di quello orientato verso ovest. L'angolo compreso tra il segmento che unisce la Terra al Sole a mezzogiorno e il piano dell'orizzonte del luogo, interseca l'orizzonte del luogo sulla sfera celeste nel punto chiamato Sud.

Altre Definizioni con sud; meridione;