Biscotto a ciambella tipico del Meridione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biscotto a ciambella tipico del Meridione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TARALLO

Significato/Curiosita : Biscotto a ciambella tipico del meridione

Napoli le rame di napoli sono un dolce tipico di catania consumato durante le festività dei defunti. è un biscotto dal cuore morbido al gusto di cacao,... Napoli le rame di napoli sono un dolcedi catania consumato durante le festività dei defunti. è undal cuore morbido al gusto di cacao,... Il tarallo o tarallino è un prodotto da forno tipico dell'Italia meridionale. Ha origini antiche: ritrovamenti di resti carbonizzati sono stati rinvenuti ad Oria (BR) negli anni '70 presso il santuario di Monte Papalucio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

