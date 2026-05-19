I blue di Levi s e Wrangler

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I blue di Levi s e Wrangler' è 'Jeans'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JEANS

Perché la soluzione è Jeans? I blue di Levi's e Wrangler sono capi d'abbigliamento realizzati in denim blu, un tessuto resistente e durevole. Questi pantaloni sono riconoscibili per il loro stile classico e la vestibilità comoda, diventando simbolo di moda casual e di identità americana. La loro popolarità si deve anche alla versatilità, che permette di abbinarli facilmente a diversi look. La qualità del denim e la cura nei dettagli contribuiscono a renderli iconici e amati da generazioni.

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I blue di Levi s e Wrangler nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Jeans

Questa pagina è dedicata alla definizione "I blue di Levi s e Wrangler" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Jeans'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I blue di Levi s e Wrangler
  • Risposta: JEANS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: J____
  • Inizia con: J
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

J Jolly
E Empoli
A Ancona
N Napoli
S Savona

La soluzione 'Jeans' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I blue di Levi s e Wrangler". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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