I blue di Levi s e Wrangler
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I blue di Levi s e Wrangler' è 'Jeans'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: JEANS
Perché la soluzione è Jeans? I blue di Levi's e Wrangler sono capi d'abbigliamento realizzati in denim blu, un tessuto resistente e durevole. Questi pantaloni sono riconoscibili per il loro stile classico e la vestibilità comoda, diventando simbolo di moda casual e di identità americana. La loro popolarità si deve anche alla versatilità, che permette di abbinarli facilmente a diversi look. La qualità del denim e la cura nei dettagli contribuiscono a renderli iconici e amati da generazioni.
I blue di Levi s e Wrangler nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Jeans
Questa pagina è dedicata alla definizione "I blue di Levi s e Wrangler" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Jeans'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I blue di Levi s e Wrangler
- Risposta: JEANS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: J____
- Inizia con: J
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Jeans' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I blue di Levi s e Wrangler". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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