I blue di Levi s e Wrangler

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I blue di Levi s e Wrangler' è 'Jeans'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JEANS

Perché la soluzione è Jeans? I blue di Levi's e Wrangler sono capi d'abbigliamento realizzati in denim blu, un tessuto resistente e durevole. Questi pantaloni sono riconoscibili per il loro stile classico e la vestibilità comoda, diventando simbolo di moda casual e di identità americana. La loro popolarità si deve anche alla versatilità, che permette di abbinarli facilmente a diversi look. La qualità del denim e la cura nei dettagli contribuiscono a renderli iconici e amati da generazioni.

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I blue di Levi s e Wrangler nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Jeans

Questa pagina è dedicata alla definizione "I blue di Levi s e Wrangler" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Jeans'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I blue di Levi s e Wrangler

I blue di Levi s e Wrangler Risposta: JEANS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: J____

J____ Inizia con: J

J Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

J Jolly E Empoli A Ancona N Napoli S Savona

La soluzione 'Jeans' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I blue di Levi s e Wrangler". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.