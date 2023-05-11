I calzoni di Lee Levi s e Wrangler

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I calzoni di Lee Levi s e Wrangler' è 'Jeans'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

J E A N S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I calzoni di Lee Levi s e Wrangler

I calzoni di Lee Levi s e Wrangler Risposta: JEANS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: J A S

Inizia con: J

J Finisce con: S

Perchè la soluzione è Jeans? I jeans di Lee Levi's e Wrangler sono pantaloni in denim molto popolari. Sono apprezzati per la loro resistenza e stile casual, diventando un capo indispensabile nel guardaroba di molte persone. La loro versatilità li rende perfetti per ogni occasione informale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I calzoni di Lee Levi s e Wrangler: risposta da 5 lettere

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