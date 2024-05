La Soluzione ♚ I calzoni Lee Levi s e Wrangler La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JEANS . Ecco la soluzione verificata per la definizione I calzoni Lee Levi s e Wrangler. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su I calzoni lee levi s e wrangler: Dell'azienda levi strauss & co., lee e wrangler entrambi della vf corporation. esiste una analogia, un rapporto complementare, tra jeans e t-shirts: queste... Il termine jeans, o blue jeans, (pronuncia italiana: blu gins) si ritiene derivi direttamente dalle parole in lingua francese "bleu de Gênes" ovvero "blu di Genova" in italiano. Designa propriamente i pantaloni con i caratteristici rivetti di rame o di metallo, con il bottone centrale di metallo, taglio a 5 tasche, di cui le posteriori cucite sopra la stoffa del corpo dei pantaloni, con l'etichetta (detta "salpa") inserita nella parte posteriore in alto a destra. Il tessuto jeans è originario della Repubblica di Genova. Fu reinventato nel 1871 come lo conosciamo oggi dal sarto Jacob Davis per essere brevettato con Levi Strauss il 20 ...

Altre Definizioni con jeans; calzoni; levi; wrangler;