L auto in USA

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L auto in USA' è 'Car'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAR

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L auto in USA nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Car

In presenza della definizione "L auto in USA", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Car'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L auto in USA
  • Risposta: CAR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: C__
  • Inizia con: C
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Car' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L auto in USA". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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