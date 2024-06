Produce in USA auto elettriche

: Contribuì allo sviluppo di diversi settori delle scienze applicate, in particolare nel campo dell'elettromagnetismo, di cui fu un eminente pioniere, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Nikola Tesla (in serbo ; Smiljan, 10 luglio 1856 – New York, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da una famiglia serba nell'attuale territorio della Croazia durante il periodo dell'Impero austriaco, naturalizzato statunitense nel 1891.

Italiano: Sostantivo: tesla ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (fisica) unità di misura della densità di flusso magnetico nel Sistema Internazionale, pari ad un weber diviso un metro quadrato. Sillabazione: tè | sla. Etimologia / Derivazione: dal nome del fisico statunitense, Nicola Tesla .