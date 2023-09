Produce in USA potenti auto elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce in USA potenti auto elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TESLA

Significato/Curiosita : Produce in usa potenti auto elettriche

Ricaricabili. rispetto ai veicoli con motore a combustione interna, le auto elettriche sono più silenziose, hanno maggiore efficienza energetica, non hanno... Nikola tesla (in serbo ; smiljan, 10 luglio 1856 – new york, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Produce in USA potenti auto elettriche : produce; potenti; auto; elettriche; produce bacche aromatiche; Un candelotto che produce cortine; Ex azienda che produce va velivoli militari e civili di piccole dimensioni; produce pannocchie; produce usa e getta; Un Centro con computer molto potenti sigla; Crostacei dalle potenti chele; potenti ssimo microscopio; Composto presente nell arnica e nella potenti lla; Giovani prepotenti e aggressivi; Casa tedesca d auto mobili; Le auto tedesche della PSA; Marchio francese d auto mobili; Il cinema degli auto mobilisti; Una auto rità religiosa islamica; Permette di utilizzare più prese elettriche ; Reticolato per sostenere linee elettriche ; Un elemento delle cellule fotoelettriche ; Sono sempre di più quelle ibride o elettriche ; Ci sono di elettriche e telluriche;

Cerca altre Definizioni