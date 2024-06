Un albero che dà frutti arancioni

: L'albicocca è il frutto dell'albicocco (Prunus armeniaca), appartiene alla famiglia delle Rosacee e al genere prunus, cui appartengono anche ciliegia, prugna, mandorla, pesca. Con alcuni di questi sono stati prodotti vari ibridi molto apprezzati dai mercati in cui sono stati introdotti. .

Italiano: Sostantivo: albicocco m sing (pl.: albicocchi) . (botanica) albero delle albicocche. Sillabazione: al | bi | coc | co . Pronuncia: IPA: /albi'kkko/ . Etimologia / Derivazione: dall’arabo al-barquq, che è dal gr. pa «albicocca», in latino praecoquus («precoce», riferito a frutti primaticci e in partic. all’albicocca) . Iperonimi: Spermatofite, Angiosperme, Dicotiledoni, Rosacee.