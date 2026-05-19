Lo Stato che ha per capitale Oslo

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: NORVEGIA

Perché la soluzione è Norvegia? La Norvegia è uno Stato situato nella penisola scandinava, noto per le sue vaste aree di paesaggi naturali incontaminati e le profonde tradizioni culturali. La sua capitale, Oslo, è un importante centro politico, economico e culturale del paese, caratterizzata da un mix di architettura moderna e storica. La Norvegia si distingue anche per la sua forte presenza nel settore delle energie rinnovabili e per il rispetto dell’ambiente. La sua storia e le sue tradizioni contribuiscono a renderla unica nel panorama europeo.

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Lo Stato che ha per capitale Oslo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Norvegia

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo Stato che ha per capitale Oslo
  • Risposta: NORVEGIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: N_______
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
R Roma
V Venezia
E Empoli
G Genova
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Norvegia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato che ha per capitale Oslo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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