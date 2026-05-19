Lo Stato che ha per capitale Oslo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo Stato che ha per capitale Oslo' è 'Norvegia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NORVEGIA

Perché la soluzione è Norvegia? La Norvegia è uno Stato situato nella penisola scandinava, noto per le sue vaste aree di paesaggi naturali incontaminati e le profonde tradizioni culturali. La sua capitale, Oslo, è un importante centro politico, economico e culturale del paese, caratterizzata da un mix di architettura moderna e storica. La Norvegia si distingue anche per la sua forte presenza nel settore delle energie rinnovabili e per il rispetto dell’ambiente. La sua storia e le sue tradizioni contribuiscono a renderla unica nel panorama europeo.

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Lo Stato che ha per capitale Oslo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Norvegia

Se la definizione "Lo Stato che ha per capitale Oslo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Norvegia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo Stato che ha per capitale Oslo

Lo Stato che ha per capitale Oslo Risposta: NORVEGIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: N_______

N_______ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto R Roma V Venezia E Empoli G Genova I Imola A Ancona

La soluzione 'Norvegia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato che ha per capitale Oslo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.