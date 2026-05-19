Lo Stato che ha per capitale Oslo
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SOLUZIONE: NORVEGIA
Perché la soluzione è Norvegia? La Norvegia è uno Stato situato nella penisola scandinava, noto per le sue vaste aree di paesaggi naturali incontaminati e le profonde tradizioni culturali. La sua capitale, Oslo, è un importante centro politico, economico e culturale del paese, caratterizzata da un mix di architettura moderna e storica. La Norvegia si distingue anche per la sua forte presenza nel settore delle energie rinnovabili e per il rispetto dell’ambiente. La sua storia e le sue tradizioni contribuiscono a renderla unica nel panorama europeo.
Lo Stato che ha per capitale Oslo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Norvegia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo Stato che ha per capitale Oslo
- Risposta: NORVEGIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: N_______
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Norvegia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato che ha per capitale Oslo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con stato: Lago e Stato africani
Con capitale: Lake City capitale dello Utah