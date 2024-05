La Soluzione ♚ Lo Stato australiano che ha per capitale Brisbane La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QUEENSLAND . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo Stato australiano che ha per capitale Brisbane. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato australiano che ha per capitale brisbane: Il Queensland (pronuncia inglese: ['kwinzlnd] o ['kwinzlænd], pronuncia italiana: ['kwinzland]) è uno stato dell'Australia che occupa la parte nord-orientale del continente. Confina a ovest con il Territorio del Nord, a sud-ovest con l'Australia Meridionale e a sud con il Nuovo Galles del Sud; a est è bagnato dal mar dei Coralli e dall'oceano Pacifico. È il secondo Stato australiano per superficie dopo l'Australia Occidentale e il terzo più popolato dopo il Nuovo Galles del Sud e il Victoria. Tra 40 000 e 65 000 anni fa la zona cominciò ad essere popolata dagli indigeni e dagli isolani provenienti dallo stretto di Torres. In seguito il Queensland divenne una colonia della corona britannica, che fu separata dal Nuovo Galles del Sud il 6 giugno 1859, una data celebre a livello statale denominata Queensland Day. L'area che costituisce la capitale dello Stato, Brisbane, era in origine la colonia penale del golfo di Moreton, utilizzata per i detenuti recidivi.

