Piccolo schermo a cristalli liquidi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DISPLAY

Significato/Curiosità : Piccolo schermo a cristalli liquidi

Un display, conosciuto anche come schermo a cristalli liquidi (LCD), è un dispositivo visivo che proietta immagini e informazioni. Composto da una matrice di pixel controllati elettronicamente, il display converte segnali elettrici in colori e forme visibili. È ampiamente utilizzato in dispositivi come telefoni cellulari, televisori, computer, tablet e orologi digitali. Gli schermi LCD offrono nitidezza e versatilità, consentendo la visualizzazione di testo, immagini e video. I progressi tecnologici hanno portato a schermi ad alta definizione, touch screen e display curvi, migliorando l'esperienza visiva e l'interazione uomo-macchina in vari settori della vita moderna.

