Oscillazioni laterali degli aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscillazioni laterali degli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ROLLATE

Significato/Curiosita : Oscillazioni laterali degli aerei

Danno riscontri sui controlli, causando oscillazioni improvvise dell'intensità della forza esercitata sugli aerei, che danneggiano, a lungo andare, la loro... Danno riscontri sui controlli, causandoimprovvise dell'intensità della forza esercitata sugli, che danneggiano, a lungo andare, la loro... Il Ròllate (róllat in sappadino) è una maschera tipica del carnevale alpino di Sappada (Udine). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

