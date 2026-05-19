Hanno clienti che leggono

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Hanno clienti che leggono' è 'Edicolanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDICOLANTI

Perché la soluzione è Edicolanti? Gli edicolanti sono figure professionali che gestiscono punti vendita di quotidiani e riviste, offrendo un servizio di distribuzione ai clienti. La loro attività si rivolge a persone che cercano notizie aggiornate, informazioni e intrattenimento attraverso la lettura di pubblicazioni periodiche. La presenza di edicolanti permette ai lettori di accedere facilmente a una vasta gamma di prodotti editoriali, contribuendo a mantenere vivo il rapporto tra il pubblico e il mondo dell'informazione scritta.

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Hanno clienti che leggono nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Edicolanti

In presenza della definizione "Hanno clienti che leggono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Edicolanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Hanno clienti che leggono
  • Risposta: EDICOLANTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: E_________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli
D Domodossola
I Imola
C Como
O Otranto
L Livorno
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Edicolanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno clienti che leggono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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