Hanno clienti che leggono
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SOLUZIONE: EDICOLANTI
Perché la soluzione è Edicolanti? Gli edicolanti sono figure professionali che gestiscono punti vendita di quotidiani e riviste, offrendo un servizio di distribuzione ai clienti. La loro attività si rivolge a persone che cercano notizie aggiornate, informazioni e intrattenimento attraverso la lettura di pubblicazioni periodiche. La presenza di edicolanti permette ai lettori di accedere facilmente a una vasta gamma di prodotti editoriali, contribuendo a mantenere vivo il rapporto tra il pubblico e il mondo dell'informazione scritta.
Hanno clienti che leggono nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Edicolanti
In presenza della definizione "Hanno clienti che leggono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Edicolanti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Hanno clienti che leggono
- Risposta: EDICOLANTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: E_________
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Edicolanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno clienti che leggono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con hanno: Hanno bucce bitorzolute
Con clienti: Consiglia alle clienti creme e fondotinta
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