Un libro che i preti leggono ogni giorno

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un libro che i preti leggono ogni giorno' è 'Breviario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREVIARIO

Perché la soluzione è Breviario? Il breveario è un libro di preghiera che i sacerdoti consultano quotidianamente durante le funzioni religiose. In esso si trovano testi sacri, preghiere e inni specifici per ogni giorno dell'anno, facilitando la celebrazione delle liturgie e la meditazione personale. La sua funzione principale è guidare i sacerdoti nel loro servizio religioso, assicurando coerenza e spiritualità nelle pratiche quotidiane. Il breveario rappresenta uno strumento indispensabile per mantenere viva la tradizione liturgica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un libro che i preti leggono ogni giorno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un libro che i preti leggono ogni giorno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Breviario

In presenza della definizione "Un libro che i preti leggono ogni giorno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un libro che i preti leggono ogni giorno" conferma che la soluzione 'Breviario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Breviario

B Bologna R Roma E Empoli V Venezia I Imola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un libro che i preti leggono ogni giorno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Breviario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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