I suoi clienti hanno un conto corrente
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SOLUZIONE: BANCA
Come completare la definizione
- Definizione: I suoi clienti hanno un conto corrente
- Risposta: BANCA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Banca? Una banca è un istituto finanziario che offre servizi di gestione del denaro, tra cui l'apertura e la gestione di conti correnti. I clienti di una banca possono depositare denaro, effettuare pagamenti, prelevare e ricevere fondi in modo sicuro. La banca svolge anche funzioni di intermediazione finanziaria, facilitando prestiti e investimenti. Attraverso il conto corrente, le persone e le aziende possono organizzare le proprie finanze quotidiane con comodità e affidabilità.
I suoi clienti hanno un conto corrente - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Banca
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con B
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: B____
- Schema finale: _ANCA
Le 5 lettere della soluzione Banca
La soluzione 'Banca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi clienti hanno un conto corrente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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