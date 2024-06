Lo dice chi vuole rimandare

Italiano: Avverbio: poi . dopo. Sillabazione: pòi. Pronuncia: IPA: /pj/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Citazione: Esodo 17,13 . Sinonimi: (avverbio) dopo, in seguito, in futuro, in un altro momento, successivamente, ulteriormente. quindi, indi, alla fin fine, inoltre, infine, in secondo luogo, dunque, ancora, allora. avvenire, futuro. .