La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Soffrire provare dolore' è 'Patire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATIRE

Curiosità e Significato di Patire

Vuoi sapere di più su Patire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Patire.

Perché la soluzione è Patire? Patire significa provare dolore o sofferenza, spesso di natura fisica o emotiva. È un termine che indica il sopportare difficoltà o disagi, anche in situazioni di grande sofferenza. Usato comunemente in contesti letterari o quotidiani, esprime l’esperienza di chi attraversa momenti difficili, dimostrando come la resistenza e la pazienza siano parte integrante della vita. La parola ci ricorda che anche nei momenti più duri possiamo trovare forza per andare avanti.

Come si scrive la soluzione Patire

Stai cercando la risposta alla definizione "Soffrire provare dolore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

