Lo fotografano i turisti a Milano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo fotografano i turisti a Milano' è 'Duomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DUOMO
Vuoi approfondire la risposta Duomo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Duomo? Il Duomo di Milano è uno dei simboli più riconoscibili della città, noto per la sua imponente architettura gotica e le dettagliate sculture che decorano la facciata. Questa struttura affascina visitatori di tutto il mondo, che spesso catturano immagini per conservare ricordi della visita. La sua posizione centrale e la storica importanza lo rendono un punto di riferimento ineguagliabile. Chi passa da Milano non può fare a meno di scattare fotografie di questa meraviglia architettonica.
Lo fotografano i turisti a Milano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Duomo
La soluzione associata alla definizione "Lo fotografano i turisti a Milano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Duomo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo fotografano i turisti a Milano
- Risposta: DUOMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: D____
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Duomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo fotografano i turisti a Milano". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo visitano i turisti a Milano Lo prenotano i turisti Lo stile del Duomo di Milano Il quartiere di Milano che ne ospita lo stadio Lo Sforza duca di Milano dal 1480 al 1499
Altre definizioni collegate
Con fotografano: Gli scogli di Capri che tutti i turisti fotografano
Con turisti: Attraggono molti turisti
Con milano: Lo visitano i turisti a Milano