Lo fotografano i turisti a Milano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo fotografano i turisti a Milano' è 'Duomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUOMO

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Perché la soluzione è Duomo? Il Duomo di Milano è uno dei simboli più riconoscibili della città, noto per la sua imponente architettura gotica e le dettagliate sculture che decorano la facciata. Questa struttura affascina visitatori di tutto il mondo, che spesso catturano immagini per conservare ricordi della visita. La sua posizione centrale e la storica importanza lo rendono un punto di riferimento ineguagliabile. Chi passa da Milano non può fare a meno di scattare fotografie di questa meraviglia architettonica.

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Lo fotografano i turisti a Milano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Duomo

La soluzione associata alla definizione "Lo fotografano i turisti a Milano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Duomo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo fotografano i turisti a Milano

Lo fotografano i turisti a Milano Risposta: DUOMO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: D____

D____ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola U Udine O Otranto M Milano O Otranto

La soluzione 'Duomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo fotografano i turisti a Milano". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.