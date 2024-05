La Soluzione ♚ Veniva colpito da scomunica

: ERESIARCA - ERETICO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Veniva colpito da scomunica: Matilde di canossa, affinché gli togliesse la scomunica e quindi ripristinasse il dovere di obbedienza da parte dei suoi sudditi, già sollevati contro... Eresiarca è il fondatore o il capo di una eresia, la quale quasi sempre da lui prende il nome. Tale termine è usato generalmente in contesti riguardanti il Cristianesimo. Nonostante nel primo periodo cristiano, al pari della parola eresia, il termine non possedesse alcuna accezione negativa, col tempo subì una progressiva condanna da parte di tutta la cristianità. Poiché a capo di un'eresia, l'eresiarca riconosciuto come tale dalla Chiesa è oggetto di scomunica.

Altre Definizioni con eresiarca; veniva; colpito; scomunica;