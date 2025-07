Rimessa per velivoli ing nei cruciverba: la soluzione è Hangar

Home / Soluzioni Cruciverba / Rimessa per velivoli ing

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rimessa per velivoli ing' è 'Hangar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HANGAR

Curiosità e Significato di Hangar

Non fermarti alla soluzione! Conosci Hangar più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Hangar.

Perché la soluzione è Hangar? Un hangar è una grande struttura destinata a ospitare e proteggere velivoli, come aeroplani e elicotteri. Spesso si trova negli aeroporti o in basi militari, offrendo spazio per manutenzione, riparazione e deposito. È un luogo fondamentale nel mondo dell'aviazione, garantendo sicurezza e efficienza nella gestione degli aeromobili. Insomma, l'hangar è il box degli aerei, un vero e proprio rifugio per i velivoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Velivoli che decollano dagli aeroporti militari russiTessera badge ingFederal of Investigation cioè l FBI ingL ambiente dei vip USA: system ingStella del cinema jesus christ musical ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Hangar

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rimessa per velivoli ing", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

H Hotel

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G N R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIGER" NIGER

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.