Tre assi in mano nei cruciverba: la soluzione è Tris

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tre assi in mano' è 'Tris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tris? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Tris.

Perché la soluzione è Tris? Tre assi in mano è un modo di dire che indica una situazione vantaggiosa o favorevole, spesso inattesa. Deriva dal gioco delle carte, dove avere tre assi rappresenta un’ottima combinazione. È usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno che si trova in una posizione di forza o con un vantaggio decisivo. Insomma, significa trovarsi in una condizione molto favorevole.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tre assi in mano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

