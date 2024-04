La Soluzione ♚ Lo si canta nelle Messe funebri

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DIES IRAE

Curiosità su Lo si canta nelle messe funebri: Presenzia alla cerimonia funebre di luciano pavarotti, cantando alla comunione l'ave verum corpus di mozart. nello stesso anno canta il brano conradiana contenuto... Dies irae, cioè «il giorno dell'ira [divina]», è una celebre sequenza in lingua latina attribuita a Tommaso da Celano. Sono in molti a ritenerla una composizione poetica medievale tra le più riuscite. C'è un salto di stile rispetto al latino classico: il ritmo è accentuativo e non quantitativo, e i versi sono rimati con rima baciata (AAA, BBB, CCC) a eccezione delle ultime due strofe. Il metro è trocaico. La sequenza descrive il giorno del giudizio, l'ultima tromba che raccoglie le anime davanti al trono di Dio, dove i meritevoli saranno salvati e i malvagi condannati al fuoco eterno. Il Dies irae è anche parte del requiem cioè del rito ...

