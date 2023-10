Nota località in provincia di Sondrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota località in provincia di Sondrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIVIGNO

Significato/Curiosita : Nota localita in provincia di sondrio

Significati, vedi sondrio (disambigua). sondrio (ascolta, sundri in dialetto valtellinese, afi: ['sundrj], sonder in romancio, sünders o sonders in tedesco) è... Del 2026. livigno è una località dell'alta valtellina posta a circa 1.816 m di quota s.l.m., nell'omonima valle, ai piedi delle alpi di livigno. il paese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Nota località in provincia di Sondrio : nota; località; provincia; sondrio; Mitico uccisore del Minota uro; Lia nota giornalista e conduttrice Tv; Jazeera nota TV araba; La più nota bambola bionda; Prenota re un posto; La terza nota ripetuta; Una nota piazza di Montmartre; località in tre lettere; Amena località trentina; La località in cui Garibaldi incontrò il re; La località veneta con una celebre piazza a scacchiera; località laziale celebre per la bellezza delle sue donne; I vacanzieri delle località turistiche; località bretone celebre per i monumenti megalitici; La provincia di Camerino; La provincia di Correggio e Guastalla; provincia dell Etiopia; Una provincia della Basilicata; La provincia di Bormio sigla; Una provincia come Trento; provincia in breve; Centro di sport invernali in provincia di sondrio ; Comune della Lombardia in provincia di sondrio ; Noto fuoripista sciistico in provincia di sondrio ; Valfurva bella località in provincia di sondrio ; Sigla di sondrio ; sondrio sulle targhe; Confini di sondrio ;

Cerca altre Definizioni