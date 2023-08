Sulle carte nautiche sono solo dei puntini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulle carte nautiche sono solo dei puntini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISOLETTE

Significato/Curiosita : Sulle carte nautiche sono solo dei puntini

Come appare di notte. sui muri delle grotte di lascaux sono stati infatti osservati dei puntini dipinti databili al 16.500 a.c. che rappresentano il cielo... Pezzi. agfa isolette del 1937 con custodia agfa isolette v agfa isolette i agfa isolette ii agfa isolette iii agfa isolette l agfa super isolette ii ^ agfa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

