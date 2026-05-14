Ce la possiamo slogare inciampando

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ce la possiamo slogare inciampando' è 'Caviglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVIGLIA

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Perché la soluzione è Caviglia? La caviglia è una articolazione complessa che collega il piede alla gamba, consentendo movimenti come flessione, estensione e rotazione. La sua struttura è formata da ossa, legamenti e muscoli che lavorano insieme per garantire stabilità e flessibilità. Tuttavia, uno sbaglio o una perdita di equilibrio possono portare a uno slogamento, causando dolore e limitazione nei movimenti. Pertanto, è importante prestare attenzione durante le attività fisiche per evitare infortuni alla caviglia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ce la possiamo slogare inciampando". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ce la possiamo slogare inciampando nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Caviglia

Se la definizione "Ce la possiamo slogare inciampando" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ce la possiamo slogare inciampando" conferma che la soluzione 'Caviglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Caviglia

C Como A Ancona V Venezia I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ce la possiamo slogare inciampando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caviglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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