La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il polso... del piede' è 'Caviglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVIGLIA

Curiosità e Significato di Caviglia

La soluzione Caviglia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Caviglia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Caviglia? La caviglia è l'articolazione che collega il piede alla gamba, permettendo movimento e stabilità durante camminate e corsa. È come il polso del piede, fondamentale per mantenere equilibrio e controllare i movimenti. Protegge le strutture ossee e muscolari sottostanti, rendendola una delle parti più mobili e importanti del nostro corpo. In breve, la caviglia è il punto di connessione essenziale tra piede e gamba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sporge con il malleoloVi si trova il malleoloLo snodo del piedeUn tiro con il piede nel rugbyIl vegetariano non vi mette piedeCosi è il piede del diavolo

Come si scrive la soluzione Caviglia

Hai trovato la definizione "Il polso... del piede" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

