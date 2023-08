Come persone molto legate che si intendono bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come persone molto legate che si intendono bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFIATATE

Significato/Curiosita : Come persone molto legate che si intendono bene

Effettuare le proprie ricerche, la reale reperibilità delle fonti che si intendono utilizzare, la disponibilità di tempo a disposizione per consultarle... Successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un'affiatata coppia comica con massimo boldi dal 1985 al 2005, riprendendola in seguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

