Comprende tutti gli Stati meno uno nei cruciverba: la soluzione è Estero

ESTERO

Curiosità e Significato di Estero

Approfondisci la parola di 6 lettere Estero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estero? Estero indica i paesi al di fuori dei confini nazionali, ovvero le nazioni straniere rispetto all’Italia. È il termine usato per riferirsi a tutto ciò che è fuori dal territorio nazionale, sia in ambito geografico che culturale. In breve, rappresenta tutto ciò che si trova oltre i confini del proprio paese, aprendoci a un mondo più ampio e variegato.

Come si scrive la soluzione Estero

Hai trovato la definizione "Comprende tutti gli Stati meno uno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C D N N I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCENDI" INCENDI

