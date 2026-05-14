Nota principessa d Austria

Home / Soluzioni Cruciverba / Nota principessa d Austria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nota principessa d Austria' è 'Sissi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SISSI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Sissi? Sissi, nota principessa d'Austria, è una figura storica che ha lasciato un'impronta significativa nella cultura europea. La sua vita, ricca di eventi e trasformazioni, ha ispirato numerose opere letterarie e cinematografiche. La sua figura simbolica incarna eleganza, grazia e un senso di mistero, catturando l'immaginazione di molte persone. La sua storia si intreccia con le vicende della monarchia asburgica, rappresentando un'epoca di grandi cambiamenti e tradizioni. La sua memoria rimane viva nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nota principessa d Austria". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Nota principessa d Austria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sissi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nota principessa d Austria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nota principessa d Austria" conferma che la soluzione 'Sissi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sissi

S Savona I Imola S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nota principessa d Austria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sissi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La sposò Cecco BeppeLa principessa che fu impersonata da Romy SchneiderLa principessa che fu interpretata da Romy SchneiderRegione dell Austria meridionaleSigla nota ai partigianiUna nota musicaleUna nota AmandaGiusy nota cantante italiana