Dà il nome a un età della storia umana

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà il nome a un età della storia umana' è 'Rame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAME

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Perché la soluzione è Rame? Il rame è un metallo noto fin dall'antichità, utilizzato dagli esseri umani per realizzare utensili e ornamenti. La sua presenza segnò un periodo importante nella storia, caratterizzato dall'uso di questo materiale per migliorare le tecniche di lavorazione e trasformazione. La sua scoperta e impiego rappresentarono un passo fondamentale nello sviluppo delle civiltà antiche, entrando a far parte delle prime età della storia umana. Questo metallo ha avuto un ruolo centrale nel progresso tecnologico e culturale di molte società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il nome a un età della storia umana". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dà il nome a un età della storia umana nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rame

Per risolvere la definizione "Dà il nome a un età della storia umana", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il nome a un età della storia umana" conferma che la soluzione 'Rame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rame

R Roma A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il nome a un età della storia umana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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