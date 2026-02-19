Metallo per avvolgimenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Metallo per avvolgimenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Metallo per avvolgimenti' è 'Rame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Metallo per avvolgimenti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Metallo per avvolgimenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rame? Il rame è un materiale molto apprezzato nel settore elettrico e elettronico grazie alle sue eccellenti proprietà di conduttività. La sua duttilità e malleabilità permettono di realizzare fili sottili e avvolgimenti complessi senza difficoltà, garantendo un buon funzionamento degli apparecchi. La resistenza alla corrosione e l'alta conduttività termica contribuiscono alla sua lunga durata e affidabilità nei circuiti elettrici. Per queste caratteristiche, il rame viene spesso scelto come materiale principale per avvolgimenti di motori, trasformatori e bobine. La sua presenza è fondamentale in molte applicazioni tecnologiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Metallo per avvolgimenti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rame

La definizione "Metallo per avvolgimenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Metallo per avvolgimenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rame:

R Roma A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Metallo per avvolgimenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il suo simbolo è CuIl Cu dei chimiciUn ottimo conduttore di calore e di elettricitàMetallo raro affine al platinoIl metallo del primoUn metallo per pileMetallo affine al platinoMetallo giallo e prezioso