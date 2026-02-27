Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni' è 'Gattamelata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GATTAMELATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gattamelata? Erasmo da Narni è più conosciuto con un soprannome che richiama la sua abilità e il suo carattere, diventato simbolo di coraggio e astuzia durante il Rinascimento. Questo nome, spesso associato a un personaggio storico che si distinse per le sue imprese e la sua presenza memorabile, è rimasto impresso nella memoria collettiva. La scelta di un appellativo così particolare sottolinea le qualità e le gesta di chi lo portò. La sua figura continua a essere ricordata attraverso questo nome distintivo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Gattamelata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Gattamelata:

G Genova A Ancona T Torino T Torino A Ancona M Milano E Empoli L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome con cui passò alla storia Erasmo da Narni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu un famoso capitano di venturaSoprannome del condottiero Erasmo da NarniPassò alla storia con il suo nome di battesimoCiò di cui sfugge il nomeAltro nome con cui è noto lo squalo elefanteL eroe dei fumetti il cui vero nome è Clark KentLa cantante il cui vero nome è Rosalba Pippa