Membri della giunta municipale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Membri della giunta municipale' è 'Assessori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSESSORI

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Perché la soluzione è Assessori? Gli assessori sono i membri della giunta municipale, un organo decisionale che contribuisce alla gestione dell'amministrazione locale. Essi collaborano con il sindaco e partecipano attivamente alle deliberazioni sulle questioni di interesse pubblico, come urbanistica, bilancio e servizi sociali. La loro presenza garantisce un'ampia rappresentanza delle diverse competenze necessarie per il funzionamento efficace del Comune. Gli assessori sono scelti tra cittadini qualificati e portano avanti le politiche decise dall'organo esecutivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Membri della giunta municipale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Membri della giunta municipale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assessori

La soluzione associata alla definizione "Membri della giunta municipale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Membri della giunta municipale" conferma che la soluzione 'Assessori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Assessori

A Ancona S Savona S Savona E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Membri della giunta municipale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assessori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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