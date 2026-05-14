Longa = mandatario

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Longa = mandatario' è 'Manus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANUS

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Perché la soluzione è Manus? La parola MANUS deriva dal latino e significa mano, ma nel contesto giuridico si riferisce a una persona che agisce per conto di un'altra, assumendo responsabilità e poteri di rappresentanza. In questo senso, MANUS indica un mandatario, colui che riceve un incarico e lo esegue sotto la diretta supervisione del mandatario stesso. La sua funzione è fondamentale nelle relazioni legali, poiché permette di delegare determinate azioni senza perdere il controllo sulla volontà. La relazione tra il termine e la sua definizione è evidente nella funzione che svolge.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Longa = mandatario". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Longa = mandatario nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Manus

La soluzione associata alla definizione "Longa = mandatario" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Longa = mandatario" conferma che la soluzione 'Manus' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Manus

M Milano A Ancona N Napoli U Udine S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Longa = mandatario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manus' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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