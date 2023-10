Vita brevis longa dicevano i Latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vita brevis longa dicevano i Latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Vita brevis longa dicevano i latini

Polisportiva ars et labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di ferrara. fondata come circolo religioso-culturale ars et labor nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Vita brevis longa dicevano i Latini : vita; brevis; longa; dicevano; latini; Scrisse vita nuova e Il convivio; Combatte la malavita ; Reparto della Polizia contro la malavita organizzata sigla; Un sistema per ridurre la gravità degli incidenti d auto; Si dice di materia senza vita ; Entrate nella vita ; Il sarto l usa per evita re punture; Conflitto di brevis sima durata; brevis simi spazi di tempo; brevis simi periodi; Una durata brevis sima; brevis simo verbo; Essere necessario a brevis simo; Improvvisi brevis simi; La milonga ne è una varietà; Vita brevis, _ longa , dicevano i Latini; Vinsero i tre fratelli di Albalonga ; Vita brevis, _ longa , dicevano gli antichi; Vita brevis, __ longa , dicevano gli antichi; Vita brevis, __ longa , dicevano gli antichi; Un pesce come l alalonga ; Vita brevis, _ longa, dicevano i Latini; Vita brevis, _ longa, dicevano gli antichi; Vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi; Vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi; dicevano i latini più egoisti: __ vita mea lat; Noti cioccolatini della Perugina; Una persona eccezionale secondo i latini ; Un così dei latini ; Costellazione equatoriale Sagitta per i latini ; Per i latini di parola Pacta sunt lat; Secondo i latini : Risus abundat in ore lat; Carta da cioccolatini ;

Cerca altre Definizioni