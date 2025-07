Può trovarsi al piano inferiore di una casa nei cruciverba: la soluzione è Taverna

TAVERNA

Curiosità e Significato di Taverna

Perché la soluzione è Taverna? Una taverna è una stanza al piano inferiore di una casa, spesso usata come locale ricreativo o per ospitare amici. Tradizionalmente, si trova sotto la zona abitativa principale, offrendo uno spazio versatile e accogliente. Ideale per momenti di relax, questa ambientazione rappresenta un angolo di convivialità e comfort, rendendo la casa più calda e funzionale.

Come si scrive la soluzione Taverna

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

