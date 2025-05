Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane nei cruciverba: la soluzione è Criptoportico

Home / Soluzioni Cruciverba / Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane' è 'Criptoportico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRIPTOPORTICO

Curiosità e Significato di "Criptoportico"

La soluzione Criptoportico di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Criptoportico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il criptoportico era un corridoio semi-sotterraneo tipico delle antiche ville romane, utilizzato per collegare diverse aree dell'edificio o per riparare dal caldo e dalla pioggia. Spesso sostenuto da colonne, era decorato e serviva anche come spazio espositivo o di passaggio.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comune presso Roma ricco di antiche villeNumi tutelari delle antiche case romaneAmbiente riscaldato delle antiche terme romaneUn locale nel seminterrato di certe villeAntiche e corte spade romane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Criptoportico

Stai cercando la risposta alla definizione "Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

P Padova

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O L L T G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALLETTO" GALLETTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.