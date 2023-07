Si dice di una persona alta e magra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di una persona alta e magra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERTICA

Significato/Curiosità : Si dice di una persona alta e magra

Una persona alta e magra, o comunemente definita "pertica", è caratterizzata da una statura elevata e una corporatura snella. Questo tipo di figura solitamente presenta un aspetto slanciato, con arti allungati e una silhouette sottile. Le persone pertiche tendono ad avere un fisico esile e una struttura ossea delicata. Sono spesso dotate di una grande agilità e grazia nei movimenti, mostrando una certa eleganza nella loro postura. L'aggettivo "pertica" viene utilizzato per sottolineare la sottigliezza e l'altezza della persona, creando un'immagine di slancio e verticalità nella mente di chi ascolta o legge la descrizione.

Altre risposte alla domanda : Si dice di una persona alta e magra : dice; persona; alta; magra; Chi lo recita dice i Gloria al Padre; Si dice d una vegetazione rigogliosa; Si dice che tutti lo siano ma nessuno è indispensabile; Si dice di abile mossa; Si dice quando è già troppo tardi; Quello di persona costituisce un grave reato; Il persona ggio di Molière che simboleggia l avarizia; persona ggio famoso che interpreta uno spot; Il Luca che ha impersona to il commissario Montalbano; Priva di persona lità; L alta disincaglia la nave; Un alta calzatura; La più alta vetta dell Appennino tosco-emiliano; Se salta no si grida; Ignoto: è nell alta re della Patria; Asciutta e magra ; La percorre la magra ; Si allarga se c è una magra ; Malta edile che può essere magra o grassa; Termine gergale che indica una donna alta e magra ;

