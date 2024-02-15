Sottomisero i Galli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sottomisero i Galli' è 'Romani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sottomisero i Galli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottomisero i Galli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Romani? I Romani conquistarono le terre dei Galli, imponendo il loro dominio e influenzando la cultura locale. Questa vittoria rappresentò l'espansione dell'impero romano in territori europei, portando ordine e strutture amministrative. La presenza romana lasciò un'impronta duratura nella storia e nella società di quelle regioni, contribuendo a plasmare il loro sviluppo futuro.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sottomisero i Galli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottomisero i Galli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Romani:

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottomisero i Galli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

