Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba' è 'Wimbledon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WIMBLEDON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Wimbledon? Wimbledon è uno dei tornei più prestigiosi del tennis, disputato su campi di erba. Ogni anno attrae i migliori giocatori mondiali, offrendo sfide emozionanti e tradizioni secolari. Il torneo si svolge nel celebre quartiere di Londra, rappresentando un evento simbolo del tennis britannico. La sua atmosfera unica e le prestigiose vittorie lo rendono un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wimbledon

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Wimbledon:

W Washington I Imola M Milano B Bologna L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sobborgo alla periferia di Londra noto per il tennisTorneo di tennis a LondraIl più importante torneo di tennis sull erbaVi si svolge un evento ingVi si svolge la corsa delle 500 migliaVi si svolge la corridaVi si svolge un Festival della canzoneVi si svolge la famosa 500 Miglia