Torneo di tennis a Londra

Home / Soluzioni Cruciverba / Torneo di tennis a Londra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Torneo di tennis a Londra' è 'Wimbledon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WIMBLEDON

Perchè la soluzione è Wimbledon? Wimbledon è uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, che si svolge ogni anno a Londra. Questo evento attira giocatori e appassionati da ogni parte, offrendo partite emozionanti su campi di erba e creando un’atmosfera unica nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Wimbledon' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Torneo di tennis a Londra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wimbledon

In presenza della definizione "Torneo di tennis a Londra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Wimbledon'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Torneo di tennis a Londra

Torneo di tennis a Londra Risposta: WIMBLEDON

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: W________

W________ Inizia con: W

W Finisce con: N

Le 9 lettere della soluzione

W Washington I Imola M Milano B Bologna L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli

La soluzione 'Wimbledon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Torneo di tennis a Londra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.