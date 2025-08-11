Torneo di tennis a Londra

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Torneo di tennis a Londra' è 'Wimbledon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WIMBLEDON

Perchè la soluzione è Wimbledon? Wimbledon è uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, che si svolge ogni anno a Londra. Questo evento attira giocatori e appassionati da ogni parte, offrendo partite emozionanti su campi di erba e creando un’atmosfera unica nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Torneo di tennis a Londra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wimbledon

In presenza della definizione "Torneo di tennis a Londra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Wimbledon'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Torneo di tennis a Londra
  • Risposta: WIMBLEDON
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: W________
  • Inizia con: W
  • Finisce con: N

Le 9 lettere della soluzione

W Washington
I Imola
M Milano
B Bologna
L Livorno
E Empoli
D Domodossola
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Wimbledon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Torneo di tennis a Londra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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