Torneo di tennis a Londra
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SOLUZIONE: WIMBLEDON
Perchè la soluzione è Wimbledon? Wimbledon è uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, che si svolge ogni anno a Londra. Questo evento attira giocatori e appassionati da ogni parte, offrendo partite emozionanti su campi di erba e creando un’atmosfera unica nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Torneo di tennis a Londra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wimbledon
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Torneo di tennis a Londra
- Risposta: WIMBLEDON
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: W________
- Inizia con: W
- Finisce con: N
Le 9 lettere della soluzione
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