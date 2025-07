Un attrattiva di Roma nei cruciverba: la soluzione è Fontana Di Trevi

FONTANA DI TREVI

Curiosità e Significato di Fontana Di Trevi

Vuoi sapere di più su Fontana Di Trevi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Fontana Di Trevi.

Perché la soluzione è Fontana Di Trevi? La Fontana di Trevi è una delle attrazioni più celebri di Roma, simbolo di bellezza e romanticismo. Questa maestosa fontana barocca, costruita nel XVIII secolo, incanta i visitatori con le sue acque scintillanti e le sculture elaborate. È il luogo dove tradizione vuole che si lancino monete per assicurarsi un prossimo ritorno nella Città Eterna, rappresentando così un’icona di charme e magia.

Come si scrive la soluzione Fontana Di Trevi

Se "Un attrattiva di Roma" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

I Imola

T Torino

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

