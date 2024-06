Ekberg: ne La dolce vita di Fellini fa il bagno nella Fontana di Trevi

: Moglie di Giuseppe Garibaldi, è conosciuta, in analogia al marito, come "eroina dei due mondi". Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita (o Annita) Garibaldi (Morrinhos, 30 agosto 1821 – Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849), è stata una rivoluzionaria brasiliana naturalizzata italiana. .

