Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo' è 'Tantra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANTRA

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Perché la soluzione è Tantra? Il termine Tantra si riferisce al complesso dei testi sacri dell'Induismo e del Buddhismo, che contengono insegnamenti spirituali, pratiche rituali e conoscenze esoteriche. Queste opere sono fondamentali per comprendere le tradizioni religiose e filosofiche di queste culture, offrendo approfondimenti sulla meditazione, il potere delle energie e la connessione tra il mondo materiale e quello spirituale. La loro lettura e pratica sono considerate strumenti di elevazione spirituale e di trasformazione interiore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tantra

In presenza della definizione "Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo" conferma che la soluzione 'Tantra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tantra

T Torino A Ancona N Napoli T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il complesso dei libri sacri dell Induismo e del Buddhismo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tantra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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