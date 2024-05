La Soluzione ♚ Il complesso delle vicende dell umanità La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STORIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STORIA

Significato della soluzione per: Il complesso delle vicende dell umanita La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana. Italiano: Sostantivo: storia ( approfondimento) f sing (pl.: storie) . disciplina che si occupa dello studio del passato, con l'uso di documenti, testimonianze e racconti in grado di trasmettere il sapere fine della storia: concetto sviluppato nel 1992 dal politologo statunitense Francis Fukuyama, secondo il quale la storia umana si sarebbe conclusa alla fine del ventesimo secolo, col raggiungimento del picco massimo di evoluzione culturale e tecnologica.

Altre Definizioni con storia; complesso; vicende; umanità;