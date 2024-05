La Soluzione ♚ Un sacerdote dell Induismo

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRAMINO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un sacerdote dell induismo: inc. (en, fr) induismo, su enciclopedia canadese. (en) opere riguardanti induismo, su open library, internet archive. (en) induismo, in catholic encyclopedia... Il bramino, detto anche bramano, brahmano o bracmano (devanagari: , IAST brahmaa), è un membro della casta sacerdotale del Varasrama dharma o Vara vyavastha, la tradizionale divisione in quattro caste (vara) della società induista. I bramini rappresentano la casta sacerdotale e costituiscono la prima delle quattro caste: a loro spetta la celebrazione dei rituali religiosi più significativi.

Altre Definizioni con bramino; sacerdote; induismo;