Chi la urta salta in aria

: È nota per le qualità vocali e per essere stata protagonista negli anni sessanta e settanta in numerosi spettacoli televisivi diffusi dalla Rai. Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini (Busto Arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera. Soprannominata La tigre di Cremona, è considerata una delle più grandi interpreti nella storia della musica pop italiana.

Italiano: Sostantivo: mina ( approfondimento) f sing (pl.: mine) . (armi) (chimica) apparecchiatura esplosiva. (arte) (tecnologia) barretta di grafite di una matita. Voce verbale: mina . terza persona singolare dell'indicativo presente di minare. Sillabazione: mì | na. Pronuncia: IPA: /'mina/ . Etimologia / Derivazione: (sostantivo) (unità di misura) dal latino mina. (sostantivo) (militare) dal francese mine.