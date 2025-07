Lo sostiene l attore nei cruciverba: la soluzione è Ruolo

RUOLO

Curiosità e Significato di Ruolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ruolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ruolo? Ruolo indica la funzione o il personaggio che qualcuno interpreta in un'opera teatrale, cinematografica o in situazioni quotidiane. È ciò che viene assegnato o interpretato, definendo le responsabilità o le caratteristiche di una persona in un contesto specifico. In parole semplici, rappresenta il compito o la parte che si svolge, sia sul palco che nella vita. È il modo in cui ci identifichiamo in determinate circostanze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sostiene l aspirante attoreIl Lo Cascio attoreLo Zingaretti attoreLo Stiller attoreLo sostiene lo studente

Come si scrive la soluzione Ruolo

Hai davanti la definizione "Lo sostiene l attore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

U Udine

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T P I A M R I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPARTIRE" IMPARTIRE

